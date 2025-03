Auf den Meta-Plattformen Facebook, Instagram und Threads entscheiden künftig nicht mehr Expert:innen, sondern die User selbst darüber, ob ein Post mit einem Hinweis markiert werden sollte, der potenzielle Fehlinformationen kontextuell einordnet. Metas Mittel der Wahl für diesen Schritt sind die sogenannten Community Notes, welche der Konzern kürzlich offiziell angekündigte. Jetzt hat die Plattform ein Datum für den erstmaligen Launch der Funktion bekannt gegeben: Ab dem 18. März können als Contributor registrierte User in den USA Notes schreiben und bewerten.

Die Notes, welche bis zu 500 Zeichen lang sein dürfen, sollen für eine unvoreingenommene Bewertung der Inhalte auf Instagram und Co. sorgen, erklärt Meta:

We expect Community Notes to be less biased than the third party fact checking program it replaces because it allows more people with more perspectives to add context to posts.