Business Accounts auf Twitter können ab sofort Informationen wie Geschäftszeiten sowie eine Map in ihrem Unternehmensprofil anpinnen.

Unternehmen mit einem physischen Standort, von größeren Brands über KMU bis hin zu Non-Profit-Organisationen, können durch das neue Location Spotlight Feature ab sofort ihre Geschäftsadresse, Öffnungszeiten und weitere Kontaktinformationen ganz oben auf ihren Twitter-Profilen platzieren.

Location Spotlight, © Twitter

Auch die Einbettung einer schnellen Tipp-Option für Nachrichten ist möglich. Kund:innen können Unternehmen dadurch einfacher per Twitter DM, Telefon, Textnachricht oder E-Mail erreichen, etwa um Reservierungsanfragen zu stellen. Location Spotlight bietet zudem eine API-Integration für Google Maps – der Firmensitz kann demnach per Standort-Pin angegeben werden.

Die Funktion stand unter dem Namen About-Modul bereits seit 2021 einer begrenzten Auswahl an Professional Accounts zur Verfügung und ist jetzt unter dem Namen Location Spotlight für alle Business-Nutzer:innen verfügbar. Sie zahlt auf Twitters geschäftsorientierten Ansatz ein, den die Social-Plattform weiter ausbauen möchte. Zuletzt hatte das Unternehmen hierfür beispielsweise ein Shop Tab und Twitter Shops eingeführt sowie die Shopify-Shop-Integration initiiert.

Twitter plant darüber hinaus weitere neue Funktionen für Professionals einzuführen, die wir dir nachfolgend präsentieren möchten.

Twitter arbeitet verstärkt an Business Features

Professional Home: Business Accounts erhalten mithilfe von Professional Home Zugang zu einem zentralen Ort für alle relevanten Materialien innerhalb von Twitter for Professionals. Hier kannst du beispielsweise auf Informationen und Insights zur Verbesserung deiner Präsenz und Performance auf Twitter zugreifen. Twitter erklärt in einer Pressemeldung, die OnlineMarketing.de vorliegt:

Erstmals haben geschäftliche Nutzer:innen Zugang zu einer Homepage, um beispielsweise ihre Performance zu verfolgen und diese zu steigern und um zusätzliche Ressourcen nutzen zu können.

Der global übergreifende Roll-out soll in den kommenden Wochen stattfinden und das Feature im Laufe des Jahres durch weitere Updates ergänzt werden.

Mehr Profile Spotlights: In 2022 sollen zudem weitere Profile Spotlights eingeführt und getestet werden. Diese zielen darauf ab, Business-Nutzer:innen mehr Möglichkeiten zu geben, potenzielle Kund:innen zu erreichen und „zu den Aktionen zu ermutigen, die diesen am wichtigsten sind, wenn sie die Accounts der Professionals auf Twitter entdecken“, so die Social-Plattform.

Workshops „Taking Care of Business“: Im August 2022 startet auf Twitter eine monatliche Live-Online-Workshop-Reihe, die von der Twitter Flight School entwickelt wurde. Diese soll Business Accounts helfen, die Plattform in die Geschäftsstrategie zu integrieren. Die Workshops thematisieren etwa die Einrichtung des Professional Accounts, den Einsatz geeigneter Spotlights sowie den öffentlichen Diskurs mit der eigenen Zielgruppe durch relevante Tweets.

On-Demand-Kurse in der Twitter Flight School: Zusätzlich zu den Live Workshops bietet Twitter Professionals im August 2022 zehn Kurse in der Twitter Flight School an. Diese richten sich speziell an KMU und bearbeiten Themen wie „Up Your Tweet Game”, „Creating a Community of Engaged Followers” und „Keeping it Simple: The 4 Cs of Content Strategy”.