Shopping auf Twitter: Das dürfte für die meisten User der Plattform noch relativ fremd wirken. Doch während Twitter einerseits die Monetarisierungspotentiale für Creator immer weiter ausbaut, möchte der Kurznachrichtendienst andererseits auch für den Handel und Businesses eine Plattform bieten. Immerhin floriert der Social Commerce, mit TikTok, Instagram und Co. haben Händler:innen bereits diverse Zusatzkanäle für die Präsentation und den Verkauf ihrer Produkte zur Verfügung, die regelmäßig besucht werden. Deshalb setzt Twitter auf Twitter Shops. In einer Betaversion testet das Unternehmen die Anzeige von bis zu 50 Produkten direkt über das Profil.

Auf dem offiziellen Twitter Blog stellen Justin Hoang und David Lee-Tjauw das neue Feature Twitter Shops vor. Dieses ist für Account-Inhaber:innen kostenfrei verfügbar – anders als manche Spezialfunktionen wie Undo Tweet, die im Bezahlmodell Twitter Blue zur Verfügung stehen. Wenn Händler:innen die neue Funktion zur Darstellung von Produkten integriert haben, können User in deren Profil einen Button mit dem CTA „View Shop“ entdecken. Dieser befindet sich über den Tweets des Accounts. Ein Tippen auf den Button öffnet den Shop-Bereich, in dem bis zu 50 Produkte angesehen werden können. Die Nutzer:innen können einfach durch den Produktkatalog scrollen und Informationen und Preisangaben zu den Artikeln erhalten.

Wenn User ein Produkt kaufen möchten, können sie mit einem Tippen auf ein Produkt in einem In-App Browser noch mehr über dieses erfahren. Anschließend haben sie die Option, über die Website der Händler:innen zum Checkout zu gelangen.

Twitter Shops ist eine Erweiterung der E-Commerce-Strategie, den die Plattform spätestens seit dem vergangenen Jahr vorantreibt. Mit der Einführung des Shop-Moduls für Profile wurde Brands bereits ermöglicht, bis zu fünf Produkte direkt im Profil anzuzeigen. Außerdem hat das Unternehmen auch das Live Stream Shopping über die Plattform am Puls der Zeit ermöglicht. So können große Marken, aber auch kleinere Unternehmen ihre Produkte auf dieser Plattform vertreiben, auf der User ohnehin viele Produkttrends und Neuigkeiten thematisieren. Auf dem Blog heißt es:

People are already talking about products on Twitter. We want Twitter Shops to be the home for merchants on Twitter where they can intentionally curate a catalog of products for their Twitter audience and build upon the product discussions already happening on our service by giving shoppers a point of action where a conversation can become a purchase.