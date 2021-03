Mittlerweile sind die Nutzer:innen von Social-Plattformen daran gewöhnt, dass sie sich nicht nur mit anderen vernetzten, sondern auch innerhalb der App shoppen können. Gerade in Zeiten der Coronapandemie erledigten die Menschen ihre Einkäufe vermehrt online. Augenscheinlich diesem Trend folgend testet Twitter nun eine neue E-Commerce-Option: Einen Shop Button.

Twitter is experimenting with new shopping features 🛍 A NEW Twitter Card being tested for tweets containing links to product pages on a shop's website New-style Twitter Shopping Card shows – Product name – Shop name – Product price – 'Shop' button <-Old | New-> ht @YasserM86 pic.twitter.com/8q5xLbbH2m

In dem Screenshot ist zu sehen, dass den Nutzer:innen, die zur Testgruppe gehören, eine Shopping Card im Feed angezeigt wird. Diese sieht wie ein gewöhnlicher gesponserter Tweet aus, beinhaltet aber wichtige Produktinformationen und einen Shop Button.

Twitter kündigte bereist auf dem digitalen Analyst Day an, die Commerce Features auf der Plattform im laufenden Jahr auszubauen. Der entdeckte Test könnte hier der erste Vorstoß in diese Richtung sein. Weiter bestätigte der Kurznachrichtendienst, dass momentan mit unterschiedlichen Shopping-Funktionen experimentiert wird. Während des Analyst Days sagte Bruce Falck, Revenue Product Lead der Social App:

We know people come to Twitter to interact with brands and discuss their favorite products. In fact, you may have even noticed some businesses already developing creative ways to enable sales on our platform. This demand gives us confidence in the power of combining real-time conversation with an engaged and intentional audience. Imagine easily discovering, and quickly purchasing a new skincare product or trendy sneaker from a brand you follow with only a few clicks.