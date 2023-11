Snapchat kündigte die Einführung der Lens Studio 5.0 Beta an, die als nächste Stufe der AR-Erstellungsplattform von Snapchat fungieren soll. Die Aktualisierung beinhaltet Leistungsverbesserungen, erweiterte 3D-Modellierungswerkzeuge und Team-Kollaborationsmöglichkeiten, die die Möglichkeiten für die Entwicklung von AR-Projekten auf Snapchat erweitern sollen.

Durch die Integration von ChatGPT mittels OpenAI ermöglicht Snapchat Creatorn die Nutzung textbasierter KI für die Erstellung von Lenses. Die ChatGPT Remote API erzeugt in Verbindung mit Snaps Gesichtserkennungs-Tool ein 3D-Modell des Nutzer:innengesichts und generiert Echtzeiteffekte, die auf die Gesichtsausdrücke reagieren. Snap hat bereits Anfang 2023 erste OpenAI-Elemente in die Plattform integriert. Mit dem Chatbot „My AI“ können User kommunizieren und Fragen beantworten lassen.

Snapchat erklärt auf dem eigenen Blog:

We teamed up with OpenAI to offer the ChatGPT Remote API so generating text-based content for Lenses will be extremely simple, and can unlock new types of learning, conversational, and creative experiences for Snapchatters.