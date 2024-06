Neue generative KI-Tools sollen Unternehmen und Creatorn auf TikTok helfen, ihr globales Publikum durch anpassbare digitale Avatare und Sprachvertonungsfunktionen zu vergrößern. Auf dem eigenen Blog stellte das Unternhemen kürzlich die neuen Funktionen vor. Aufbauend auf der Symphony-Anzeigensuite, welche im Mai 2024 vorgestellt wurde, zielen die Tools darauf ab, Sprachbarrieren im Marketing zu überwinden und den Inhalten eine menschliche Note zu verleihen, selbst wenn keine echten Models oder Moderator:innen eingesetzt werden.

Andy Yang, Head of Creative Product bei TikTok sagt zum neuen Tool:

At TikTok, we aim to empower creators and propel their creativity to a global audience with the power of generative AI. Symphony Digital Avatars unlock a new avenue for creators to scale their opportunities with brands globally. We aim to fuel the creator economy by investing in creative solutions that spark joy, imagination and action.