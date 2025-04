Sei es das Aus für die Instagram-Kopie Notes, die Rolle von #FilmTok als neue Empfehlungsinstanz oder der Konkurrenzkampf mit Google: TikTok sorgte zuletzt in unterschiedlichsten Zusammenhängen für Schlagzeilen. Nun macht die Plattform mit einem kleinen, aber feinen Update erneut auf sich aufmerksam: Ab sofort können mehr TikTok User Nachrichten auch von jenen Nutzer:innen empfangen, mit denen sie bislang nicht vernetzt sind. Darüber informierte die beliebte Entertainment-Plattform einige User kürzlich in einer Benachrichtigung. So heißt es in dieser:

Soon, you can allow followers („Potential Connections“) and users who you are not connected with on TikTok („Others“) to communicate with you.