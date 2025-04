Mal wieder hat sich TikTok an Google ein Vorbild genommen und könnte dem Search-Primus künftig relevante Traffic-Momente abnehmen. Denn die Entertainment App hat begonnen, direkt in den Kommentaren Bewertungen für markierte Orte zu integrieren. Diese haben User auf TikTok bislang entweder über einen weiterführenden Link oder zum Beispiel direkt bei der Follow-up-Suche via Google Maps einsehen können.

Mit diesem jüngsten Update untermauert die ByteDance-Tochter die eigene Relevanz als Suchoption, insbesondere im lokalen Kontext.

Die TikTok-Kommentare sind ein wichtiger Touchpoint für Creator, User und auch Brands. Viele Nutzer:innen lesen sie bei den Videos mit, zahlreiche plattformaffine Marken kommentieren darin bei populären Clips. Zudem können die Nutzer:innen über diese Kommentare unmittelbar ein Such-Feature nutzen, wenn beispielsweise trendende Themen Teil des Videos sind. Die mit blauem Link versehenen Such-Keywords bringen sie direkt zu mehr Informationen, direkt auf TikTok.

Neuerdings eignen sich die Kommentare auch dazu, Bewertungen für Orte wie beispielsweise den Central Park in New York einsehen zu können. Auf TechCrunch berichtet Aisha Malik von dieser Option. Bei Videos, in denen ein spezifischer Ort getaggt wurde, finden die User im Kommentarbereich neben den Kommentaren den Reiter „Reviews“. Darin sind dann Bewertungen von Nutzer:innen zu finden, ganz im Stil von solchen auf Yelp oder Google Maps. Die TikTok-Profile der Reviewer können die User dann auch direkt über diesen Bereich besuchen.

Wir selbst sehen bei entsprechenden Videos bisher nur die Kommentare. Mit dem Tippen auf die getaggte Location aber können wir zu einem dedizierten Reviews-Bereich gelangen.

Zwar könnten nun manche User angeben, dass diese Review-Rubrik die UX überfrachtet. Allerdings sind die Reviews neben den Kommentaren nur als Reiter und damit eher fakultativ verfügbar. Gleichzeitig stellt der Bereich eine weitere Parallele zu Googles Diensten dar. Denn mit der zentralen Suchmaschine konkurriert TikTok schon seit einiger Zeit auf mehreren Ebenen. Neben spezifischen Standortseiten und immer facettenreicheren Suchoptionen bietet die Plattform seit dem Herbst 2024 auch Search Ads Campaigns an. Diese fungieren als unmittelbare Konkurrenz zu Google Ads. Und sogar einen eigenen Subreddit namens r/TikTokSearchInsights gibt es.

Der Konkurrenzkampf zwischen Google und TikTok als Suchalternative geht weiter. Schon 2022 erklärte Googles Senior Vice President Prabhakar Raghavan, derzeit für den Bereich Knowledge & Information zuständig:

We keep learning, over and over again, that new internet users don’t have the expectations and the mindset that we have become accustomed to; the queries they ask are completely different. In our studies, something like almost 40% of young people, when they’re looking for a place for lunch, they don’t go to Google Maps or Search. They go to TikTok or Instagram.