Notes und Now: TikToks Standalone Apps ohne Erfolg

Notes nicht die erste Standalone App von TikTok, die eine andere Plattform imitiert und damit scheitert. Die BeReal-Kopie TikTok Now wurde 2023 ebenfalls eingestellt, nach weniger als einem Jahr auf dem Markt.

© TikTok via Canva

Für all jene, die TikTok Notes genutzt haben, besteht laut Vorabmeldung die Möglichkeit, die kreative Reise in der ByteDance App Lemon8 fortzuführen. Diese gilt als eine Art Mischung aus Instagram und Pinterest und ähnelt der Foto-Sharing-App TikToks damit ohnehin. Das sieht auch TikTok ein. User können ihre Notes-Daten herunterladen und sich, sofern noch nicht vorhanden, Lemon8 als Alternative sichern. In den USA, wo dieses Update für die Foto-App neben Kanada und Australien derzeit auftaucht, stehen derweil TikTok, CapCut, Lemon8 und Co. als ByteDance-Dienste weiter vor einer unsicheren Zukunft.