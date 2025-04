Diese Welle an Hommagen machte nicht nur sichtbar, wie sehr Film als Inspirationsquelle dient, sondern auch, wie TikTok filmische Ausdrucksformen für ein breites Publikum erlebbar macht. Genau dieses kreative Potenzial möchte TikTok weiter fördern und bietet Filmschaffenden jeder Erfahrungsstufe eine Bühne – von Nachwuchstalenten bis hin zu etablierten Künstler:innen. Als offizieller Partner des Festival de Cannes (@festivaldecannes) ruft TikTok jedes Jahr den #TikTokShortFilm-Wettbewerb ins Leben, der kleinen Produzent:innen die Möglichkeit gibt, ihre Werke mit einer globalen Community von über einer Milliarde Menschen zu teilen. Ziel ist es, eine inklusive Plattform zu schaffen, auf der Filmemacher:innen unabhängig von klassischen Strukturen Sichtbarkeit erhalten und sich direkt mit dem Publikum austauschen können.

TikTok hat die Art verändert, wie Filmempfehlungen entstehen – Algorithmen, Creator-Videos und virale Trends spielen eine große Rolle. Ist das eine Ergänzung oder sogar eine Ablösung klassischer Filmkritik? Wie stellt TikTok sicher, dass die Vielfalt an Filmen und Genres gleichermaßen sichtbar bleibt?

Die #FilmTok Community auf TikTok zeichnet sich durch echte, authentische Meinungen aus – egal, ob ein Film begeistert, überrascht oder enttäuscht. Statt nur klassische Kritiken zu lesen, können Nutzer:innen direkt mitdiskutieren, eigene Perspektiven teilen und neue Blickwinkel entdecken. TikTok macht Filmkritik interaktiver, lebendiger und zugänglicher denn je.

Wir hören immer wieder von Nutzer:innen, dass unser innovativer „Für dich“-Feed sie auf Inhalte aufmerksam macht, die sie zuvor gar nicht auf dem Radar hatten. Er zeigt nicht nur, was sie aktiv suchen, sondern lässt sie auch neue Filme entdecken – von großen Blockbustern bis hin zu versteckten Indie-Perlen. So wird TikTok zur Bühne für vielfältige Geschichten und verwandelt „Kino“ und „Film“ in ein gemeinschaftliches Erlebnis, das über Genregrenzen hinaus fasziniert.

Wie plant TikTok, zukünftige Filmveranstaltungen und Preisverleihungen zu integrieren, um sowohl Filmschaffenden als auch der Community neue Möglichkeiten der Interaktion zu bieten?

Wir planen in Zukunft weitere Filmfestivals und Preisverleihungen wie die Oscars oder Cannes durch interaktive Formate zu begleiten. Dazu gehören exklusive Partnerschaften, Einblicke durch Creator:innen und innovative Content-Formate. Ziel ist es, sowohl Filmschaffenden als auch der Community eine einzigartige Verbindung zu diesen Events zu ermöglichen.

Wie seht ihr die Entwicklung, dass Nutzer:innen TikTok zunehmend als Alternative zu klassischen Medien nutzen, um sich vor einem Kinobesuch über Filme zu informieren? Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich daraus für Filmstudios und Plattformen?

Interne Studien (TikTok Marketing Science Global Video Streaming Ad Product Study 2022 conducted by MarketCast) zeigen, dass Filmempfehlungen von Creator:innen auf TikTok für viele Menschen den gleichen Stellenwert haben wie die von Familie und Freund:innen. Deshalb verstehen wir TikTok nicht als Ersatz, sondern als wertvolle Ergänzung klassischer Empfehlungskanäle – ein neuer, authentischer Weg, um Filme zu entdecken. Für Filmstudios und Streaming-Plattformen eröffnen sich dadurch völlig neue Chancen: Wenn ein Film auf TikTok ins Gespräch kommt und viral geht, kann das seine Reichweite enorm steigern. Durch gezielte Zusammenarbeit mit den richtigen Creator:innen lassen sich Filme gezielt in der Community platzieren und echte Fan-Begeisterung entfachen. Entscheidend ist dabei, User-Generated-Content aktiv zu fördern und den Austausch zu erleichtern – sei es durch kreative Challenges, interaktive Formate oder einfach eine offene Haltung gegenüber der Community.

Welche Best Practices haben sich in der Zusammenarbeit zwischen Filmstudios und TikTok herauskristallisiert, um Film-Content spannend und erfolgreich zu vermitteln?

Erfolgreiche Zusammenarbeit basiert oft auf Authentizität und kreativer Freiheit. Filmstudios profitieren davon, wenn sie Creator*innen nicht nur als Sprachrohr sehen, sondern ihnen genug Raum lassen, um ihre eigene Stimme und ihren Stil zu nutzen.

Wie bewertet TikTok das Risiko, dass die Plattform zunehmend zum (illegalen) Streamen ganzer Filme genutzt wird – und welche Maßnahmen werden dagegen ergriffen?

Wir ermutigen unsere Nutzer:innen, kreative Inhalte zu erstellen und zu teilen und dabei das geistige Eigentum anderer zu respektieren. Unsere Nutzungsbedingungen und Community-Richtlinien sind eindeutig und verbieten das Teilen von Inhalten, die die Urheberrechte anderer verletzen. Wir haben zuverlässige Verfahren, mit denen Rechteinhaber die Entfernung von Inhalten beantragen können, die ihre geistigen Eigentumsrechte verletzen und wir arbeiten ständig daran, diese weiter zu verbessern. Dafür tauschen wir uns auch mit Partnern aus der Entertainment-Branche und Interessenvertretern aus, um dieses wichtige Thema gemeinsam anzugehen.

Wie bewertet ihr die Einführung von TikTok Spotlight, das es ermöglicht, direkt in der App auf Film- und Serieninhalte zuzugreifen? Welche Auswirkungen hat diese Funktion auf die Art und Weise, wie Nutzer:innen Filme entdecken und konsumieren, und wie können Filmstudios diese Entwicklung für ihr Marketing nutzen?

TikTok Spotlight ist ein Paradigmenwechsel, wie Filme entdeckt und vermarktet werden – es schafft eine direkte Brücke zwischen Studios, Creator:innen und Fans. Spotlight ermöglicht es, Trailer, Streaming-Optionen oder Kinotickets direkt in der App zu präsentieren und durch interaktive Features das Engagement mit Fans zu steigern. Der Erfolg von Sony Pictures Venom: The Last Dance zeigt, wie Studios Spotlight nutzen können: Sony Pictures setzte auf interaktive Links, die direkt zu Filmseiten führten, und aktivierte versteckte In-App Comment Easter Eggs, die Nutzer:innen dazu begeistert haben unter ihren Videos zu kommentieren. Die Kampagne erzielte den Weltrekord für das meistkommentierte Video einer Marke, mit über 20 Millionen Kommentaren.

Unsere Fragen an Carolin Beer von Sony Pictures

Die virale Kampagne zu Venom: The Last Dance hat gezeigt, dass TikTok direkt Ticketverkäufe beeinflussen kann. Wie lässt sich dieser Erfolg auf zukünftige Filmprojekte übertragen, und welche Rolle spielt Community Engagement dabei?

Wir sind sehr stolz auf den großen Erfolg der TikTok Spotlight Kampagne zu Venom: The Last Dance. Dies hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig Special Content und User Engagement bei der Vermarktung von Kinofilmen ist. User neugierig machen, verblüffen, begeistern und im Idealfall so Viralität für unseren Kino-Content erzeugen – das hat auf TikTok zum Kinostart von Venom: The Last Dance perfekt funktioniert.

Neben Blockbustern bietet TikTok auch kleineren Filmen eine Bühne. Plant Sony Pictures, TikTok verstärkt zu nutzen, um Filmen wie Blue Moon (Berlinale 2025) zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen?

Wir sind zu jedem unserer Kinofilme auf TikTok präsent – von kleinen Arthouse-Filmen bis zu Blockbuster-Produktionen. Nur eben stets in einer speziell auf den jeweiligen Film abgestimmten Art und Weise.

Wie nutzt Sony Pictures die Plattform TikTok, um jüngere Zielgruppen für neue Filmveröffentlichungen zu begeistern?

Vor allem in dem wir das Digital-Storytelling des Contents auf die Sehgewohnheiten jüngerer Zielgruppen anpassen: Content auf TikTok lebt zum Beispiel von dem Blick hinter die Kamera und von außergewöhnlichen Interview-Momenten mit Schauspieler:innen und Filmemacher:innen, die idealerweise nicht werblich erscheinen und so die Filmstars nahbar machen. Die ASMR-Videos und deren große (auch organische) Reichweite auf TikTok zur Romantic Comedy Wo die Lüge hinfällt mit Sydney Sweeney und Glen Powell ist dafür ein gutes Beispiel.

Wie bewertet Sony Pictures die Rolle von TikTok als Informationsquelle für Kinobesucher:innen im Vergleich zu traditionellen Medien?

TikTok ist aus der Lebenswelt von vielen Kinogänger:innen nicht mehr wegzudenken. Die Marktforschung zeigt, dass die Bedeutung von TikTok bei der Suche nach Informationen zu neuen Kinofilmen groß ist. Allerdings dürfen auch andere Social Plattformen und traditionelle Medien bei der Kinovermarktung nicht vernachlässigt werden.

Gibt es Pläne, die Kooperation mit TikTok in zukünftigen Filmprojekten zu intensivieren, um die Reichweite und das Engagement der #FilmTok Community weiter zu steigern?

Wir sind mit unseren Ansprechpartner:innen bei TikTok im regelmäßigen Austausch und beobachten sehr genau, welche Art von Content auf der Plattform begeistert. Noch intensiver könnte der Austausch kaum sein.

TikTok hat Filmkritik und -empfehlungen demokratisiert – klassische Rezensionen werden durch Creator-Videos ergänzt. Wie beeinflusst diese Veränderung die Marketingstrategie von Sony Pictures?

Das eine schließt das andere nicht aus: Wir arbeiten sehr gern sowohl mit Film-Journalist:innen der klassischen Medien zusammen als auch mit Creatorn. Diese Creator können einen ganz unterschiedlichen Fokus haben – manche haben einen Film-Background, andere kommen aus dem Comedy-, Sport-, DYI- oder Lifestyle-Bereich. Die Vielfältigkeit der Sichtweisen dieser Creator macht die Zusammenarbeit mit ihnen gerade spannend.

Viele Studios setzen inzwischen gezielt auf Creator-Kooperationen für Filmpromotion. Wie wählt Sony Pictures passende Creator aus, und welche Faktoren sind entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit?

Die Auswahl der Creatoren ist vom einzelnen Film und dessen Thema abhängig, zum Beispiel sind Kooperationen mit BookTokern bei Romanverfilmungen auf TikTok sehr spannend. Prinzipiell sehen wir die Zusammenarbeit mit Creatorn sehr partnerschaftlich: Wir liefern spannende Inhalte, die Creator interpretieren diese Inhalte in ihrem eigenen, ganz persönlichen Stil. Glaubwürdigkeit ist uns dabei besonders wichtig.

Welche Best Practices haben sich in der Zusammenarbeit zwischen Filmstudios und TikTok herauskristallisiert, um Film-Content spannend und erfolgreich zu vermitteln?

Wichtig ist eine gute Bandbreite an Film-Content: Es reicht schon lange nicht mehr, mit klassischen Kinotrailern auf den Film aufmerksam zu machen. Wir setzen flankierend unter anderem Behind-The-Scenes Clips ein, redaktionelle Features mit Interviews von Cast und Crew oder sogenannten Special Content, der aktuelle Social Trends aufgreift und im Stile des jeweiligen Films weiterentwickelt. TikTok hilft uns parallel dabei, die unterschiedlichsten Vorlieben der TikTok User zu verstehen, so dass diese große Bandbreite an Content bestmöglich an die unterschiedlichen Zielgruppen-Segmente jedes Films ausgespielt werden können.

Wie bewertet ihr die Einführung von TikTok Spotlight, das es ermöglicht, direkt in der App auf Film- und Serieninhalte zuzugreifen? Welche Auswirkungen hat diese Funktion auf die Art und Weise, wie Nutzer:innen Filme entdecken und konsumieren, und wie können Filmstudios diese Entwicklung für ihr Marketing nutzen?

TikTok Spotlights erleichtert den Film-Fans auf TikTok die Suche nach Content zum jeweiligen Film. Denn unter dem entsprechenden Film-Hashtag wird Content aus unterschiedlichsten Quellen zusammengeführt. So erhält der Film-Fan ein noch vielfältigeres Angebot an Inhalten zum Film und kann noch tiefer in die jeweilige Filmwelt eintauchen.

Wir danken Karsten Samland und Carolin Beer herzlich für die Beantwortung unserer Fragen im schriftlichen Interview.