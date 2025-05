Mit 30 Millionen neuen Nutzer:innen konnte Threads innerhalb eines Quartals fast so viele User dazugewinnen, wie die Alternativplattform Bluesky (Stand März 2025) insgesamt verzeichnet. Dort dürfte die User-Zahl allerdings zuletzt durch einen prominenten Neuzugang weiter gestiegen sein.

Während Bluesky Threads – zumindest zahlenmäßig – bislang noch nicht das Wasser reichen kann, liegt die User-Zahl der Meta-Plattform derweil noch ein gutes Stück hinter den angeblich über 600 Millionen monatlich aktiven Nutzer:innen, die X laut CEO Linda Yaccarino verzeichnen soll. Wie vertrauenswürdig diese Zahlen sind, ist streitbar – schließlich lieferten unabhängige Analysen in der Vergangenheit oft gänzlich andere Ergebnisse als jene von X selbst berichteten. Wer aktuell noch auf X aktiv ist, aber gerne zu Threads wechseln möchte, kann seit Kurzem auf ein praktisches Import-Feature zurückgreifen.

Threads testet neue Importfunktion für X Creator, © Threads via Canva

Dein Threads Post in der Instagram Story

Gegenüber X hat Threads einen entscheidenden Vorteil: Die Plattform gehört zur Meta-Familie. Wie der Social-Media-Experte Lindsey Gamble in einem Threads Post inklusive Screenshot berichtet, werden die User derzeit dazu angeregt, ihre Posts auch in der Instagram Story zu teilen und so für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Davon kannst auch du profitieren und deine Instagram Follower in der Story auf spannenden Content auf deinem Threads-Profil hinweisen – insbesondere, wenn du auf Threads Content postet, der nicht auch auf Instagram landet.