Die jüngsten Anpassungen konzentrieren sich vor allem auf die Optimierung der Desktopnutzung. Sie setzen zugleich neue Impulse für die plattformübergreifende Integration mit Instagram.

Strukturierter posten: Threads öffnet sich im Web für produktiveres Community Building

Ein zentraler Bestandteil des Updates ist der sogenannte Pop-up Composer.

Threads neuer Pop-up Composer erlaubt das Posten während des Scrollens, © Threads

Nutzer:innen können ab sofort Beiträge direkt über ein sich öffnendes Fenster verfassen und dabei weiterhin durch ihre Feeds scrollen. Dieses Feature erleichtert insbesondere aktiven Nutzer:innen und Content Creatorn das Erstellen und Posten von Inhalten in kürzester Zeit. Das vereinfacht das Veröffentlichen von Inhalten; besonders für aktive Nutzer:innen und Content Creator. Threads greift damit ein Prinzip auf, das sich bei anderen textbasierten Netzwerken bewährt hat. Meta verknüpft diese Funktion jedoch mit einer visuell geprägten Oberfläche – typisch für das eigene Plattformökosystem.

Darüber hinaus wurden die Feeds neu angeordnet. Wie Threads- und Instagram-Chef Adam Mosseri betont, befinden sich die Feeds nun am oberen Seitenrand – wie in der mobilen App. So können Nutzer:innen leichter zwischen personalisierten, chronologischen und thematischen Ansichten wechseln.