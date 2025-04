Der Transfer funktioniert über das Threads-eigene X-Datenarchiv und wird aktuell in einer Betaversion für erste Nutzer:innen in den USA ausgerollt. Ein weiteres Signal dafür, dass Threads (noch) nicht als Creator-Plattform funktioniert – und Meta nach Alternativen sucht. Ein ausführliches How-to zur Nutzung der neuen Funktion liefert der Tech-Publisher 9to5Mac.

So funktioniert das neue Feature

Wer auf Threads unterwegs ist, bekommt derzeit vermehrt Hinweise wie „Find popular creators from X“. Dahinter steckt ein neuer Datenimport, der sich gezielt an X User richtet. Die Umsetzung: User laden ihr persönliches Archiv von X herunter, entpacken die Datei, extrahieren die Datei „following.js“ und laden diese anschließend auf Threads.net hoch.

Dass dieser Prozess nicht unbedingt selbsterklärend ist, erkennt man schon an Metas eigener Anleitung, die bis zu drei Tage Wartezeit auf die X-Daten vorsieht. Für viele Nutzer:innen dürfte das Feature trotzdem attraktiv sein – gerade für jene, die X zunehmend verlassen, ihre gewohnten Feeds aber nicht ganz aufgeben wollen. Die Gründe für den Exodus sind vielfältig: Neben wachsender Werbeflut und unklarer Plattformführung unter Elon Musk bemängeln viele die wachsende Präsenz von Desinformation, radikalisierenden Inhalten und diskriminierenden Beiträgen. X steht zunehmend in der Kritik, weil die Plattformalgorithmen unter dem Vorwand der „Meinungsfreiheit“ bewusst polarisierende und teils falsche Inhalte verstärken – was zu einer Verrohung des Diskurses und zur Fragmentierung öffentlicher Debatten beiträgt.

Ein Hinweis zur Einordnung: Erst vor kurzem hatte Threads begonnen, die Standard-Feeds anzupassen und stärker auf Themen statt auf algorithmische Timeline-Logik zu setzen. Was das für Reichweite, Sichtbarkeit und Creator-Präsenz bedeutet, haben wir im Artikel analysiert.

Zwischen Notlösung und Strategie: Warum Meta diesen Weg geht

Meta reagiert mit diesem Schritt auf ein zentrales Problem der Social-Media-Landschaft 2025: den zerfaserten Social Graph. Wer Plattformen wechselt, verliert oft das eigene Netzwerk – und muss sich Reichweite, Vertrauen und Community mühsam neu aufbauen. Threads will diese Hürde reduzieren, indem die Plattform bestehenden Verbindungen einen neuen Raum bietet. Die Datenstrategie ersetzt dabei den fehlenden Discovery-Faktor der Plattform.

Die Tech-Journalistin Taylor Lorenz sieht darin ein Symptom: Threads sei es bislang nicht gelungen, eigene Creator zu etablieren. Stattdessen greift man nun auf bekannte Namen von X zurück.