Obama selbst nutzte seinen ersten Post auf der Plattform, um das 15-jährige Jubiläum seines Affordable Care Act (ACA) hervorzuheben:

Figured I’d hop on here today for the 15th anniversary of the Affordable Care Act. With everything going on right now, it’s easy to feel like regular folks can’t make a difference – but the ACA is a reminder that change is possible when we fight for progress.