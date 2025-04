Sie erhalten damit Zugriff auf besondere Inventare in einer Social-Media-Umgebung, die noch nicht von Ads durchsetzt ist und womöglich noch mehr Aufmerksamkeitsmomente verspricht als vergleichbare Plattformen mit viel Ad-Präsenz. Die Werbetreibenden können laut Meta den Content-Filter nutzen, um organische Inhalten neben den Ads zu filtern. Das soll dabei helfen, nicht neben unseriösen Inhalten zu werben. In den Advantage+-Kampagnen oder manuell eingestellten Kampagnen können Advertiser den Threads Feed als neue Option anwählen. Er ist per Default aktiviert. Über die manuellen Einstellungen haben die Werbetreibenden aber ebenso die Option, die Werbemöglichkeit abzuwählen. Dazu erklärt der Konzern, dass die Threads Ads zunächst nicht in allen Regionen auftauchen werden.

[…] These ads will be delivered in select markets at launch and will roll out to additional markets as we continue to test and learn.

Demnach werden die Anzeigen nach und nach in verschiedenen Märkten, auch Deutschland, erscheinen.

Wie Threads Ads aussehen und was sie bringen können

Im Feed sollen sie dann möglichst wenig invasiv sein, so Mosseri. Die Anzeigen werden derzeit als Bild-Ads mit Titel und einem kurzen Snippet zwischen Posts ausgespielt. Sie sollen Usern dabei helfen, relevante Unternehmen und Angebote via Threads ausfindig zu machen.

So können Ads im Threads Feed aussehen, © Meta

Die visuelle Nähe zu organischen Posts könnte manche User aber auch verwirren. Allerdings wird neben dem Account-Namen der Werbetreibenden das Label „Sponsored“ angezeigt, jedoch in einem sehr hellen Grau, das nicht direkt ins Auge springt. Diese Darstellung soll die Ads nativer in die UX einbinden. Meta kündigte aber ebenfalls weitere Tests an, aus denen für die Werbedarstellung auf der Plattform Learnings gezogen werden sollen. Klar ist derweil schon jetzt, dass die Ads auf Threads gekommen sind, um zu bleiben. Allein 2024 generierte Meta 164,5 Milliarden US-Dollar Umsatz, den Großteil über Werbung im eigenen Ökosystem. Dieses wird stetig erweitert – zuletzt auch um Edits – und soll künftig noch mehr Werbeinventare bieten. Diese schaffen neue Chancen zur Ansprache für Advertiser und viel Umsatzpotential für die Threads-Mutter.