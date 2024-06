Aktuell können Creator ihren Beiträgen nur einen einzigen Tag hinzufügen, der ohne das Hashtag-Symbol angezeigt wird und zur Auffindbarkeit beitragen soll. Auch wenn Threads die Hashtags, wie sie auf X, LinkedIn, Instagram und Co. bekannt sind, einführt, könnte die Anzahl pro Post beschränkt bleiben. Vielleicht würden die klassischen Hashtags aber zu mehr Wiedererkennungswert für User beitragen und die Auffindbarkeit von Beiträgen optimieren. Derweil liefern die Tags, ob mit oder ohne Hashtag-Symbol, womöglich nur Unterstützung für diesen Aspekt, nicht aber in Bezug auf die Performance-Optimierung von Posts per se. Das gab Instagram-Chef Adam Mosseri in einem Talk mit dem Creator Marques Brownlee an.