Seit Monaten wird über die Einführung von Werbung auf Metas Plattform Threads spekuliert. Immerhin hat der Social-Media-Konzern erst kürzlich verkündet, dass inzwischen über 200 Millionen monatlich aktive User auf dem textbasierten Medium aktiv sind. Daher bietet sich die Werbemonetarisierung an, während auch Advertiser viel Interesse am Inventar in diesem Bereich des Meta-Kosmos zeigen dürften. Noch im August hat Meta jedoch dementiert, eine Timeline für Ads auf Threads zu haben oder gar schon Anzeigen dort zu testen. Jetzt ist aber ein deutlicher Hinweis auf einen möglichen zeitnahen Roll-out direkt in Metas Werbe-Management aufgetaucht.

Die aktuelle Threads-Entwicklung deutet auf eine Integration von Werbung hin. Ein paar Zukunftspläne hat Instagram-Chef Adam Mosseri im Frühsommer 2024 im Interview mit Casey Newton auf Platformer diskutiert. Er erklärte darin auch, dass er sich mehr Unabhängigkeit von Instagram für die textbasierte Plattform wünscht.

[…] My hope is that Threads gets more independent over time. It’s still deeply integrated with Instagram — you can sign in with the same account, you can automatically follow the same accounts, and we show Threads content in Instagram. But over time, I want it to be more and more independent. We’re working on things like Threads-only accounts and data separation. As we iterate on the product, it’s gonna differentiate more and more. There’s a strong correlation between people who curate their Threads graph and people will stick around with Threads. It’s nice that you can just follow all the same accounts to get started. But if you just do that, it doesn’t usually seem to be enough. So I do think the graphs will differentiate more and more over time as well […].