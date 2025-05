Vor allem die frühen Morgenstunden sind dabei entscheidend: Posts zwischen sieben und neun Uhr erzielen werktags das höchste Engagement. Besonders stark performt laut Buffer der Mittwoch um sieben Uhr morgens. Ein überraschender Ausreißer ist Sonntag um ein Uhr nachts – offenbar eine Zeit, zu der die Community besonders aktiv ist.

Beste Uhrzeit für Threads Posts: Morgens punktet am meisten, © Buffer

Die Erklärung könnte in der demografischen Zusammensetzung der Nutzer:innen liegen. Fast ein Drittel der Threads User (rund 29 Prozent) sind laut Statista zwischen 25 und 34 Jahre alt und damit berufstätig. Diese Nutzer:innengruppe checkt ihre Social Media Feeds häufig kurz vor Arbeitsbeginn.

Interessanterweise decken sich diese Ergebnisse weitgehend mit Buffer-Analysen zu X, wo ebenfalls die frühen bis mittleren Vormittagsstunden an Werktagen als besonders vorteilhaft für das Posten gelten. Sowohl Threads als auch X sprechen ähnliche Zielgruppen an und sind als Kurznachrichtendienste konzipiert, wodurch sich ähnliche Nutzungsmuster und optimale Posting-Zeiten ergeben dürften.

Werktage schlagen Wochenenden

Neben Mittwoch sind Freitag und Donnerstag besonders gute Tage für hohe Interaktionsraten. Samstag und Sonntag hingegen zeigen deutlich schwächere Engagement-Werte. Es empfiehlt sich daher, Content bevorzugt unter der Woche zu veröffentlichen.

Threads-Wochentage im Vergleich: Wann sich das Posten besonders lohnt, © Buffer

Hierbei bietet es sich an, mit Threads Ads gezielt aktiv zu werden, da Threads kürzlich die Integration von Feed Ads in die Meta Marketing API ermöglicht. Marketer können ihre Kampagnen nun einfacher planen und optimieren. Weitere Details dazu findest du in unserem Artikel über die Integration der Threads Ads in die Marketing API.

Das richtige Format entscheidet

Nicht nur der Zeitpunkt, sondern auch das Format beeinflusst die Performance maßgeblich. Posts mit Bildern erreichen laut Buffer-Analyse das höchste Engagement, gefolgt von Videos. Text- und Link Posts performen hingegen deutlich schwächer.

Bilder erzielen das höchste Engagement auf Threads, dicht gefolgt von Videos, © Buffer

Allerdings sollte der eigene Content-Mix authentisch bleiben. Lang betont, dass der beste Content jener ist, den man konsistent liefern kann – unabhängig vom Format. Threads lebt von Interaktion – und zwar in Form von echten Gesprächen. Lang empfiehlt, regelmäßig Diskussionen anzustoßen, etwa mit offenen Fragen oder aktuellen Themen. Zwar wirkt Threads auf den ersten Blick wie eine eher lockere, textzentrierte Plattform, doch visuelle Elemente können dabei helfen, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Bilder oder kurze, prägnante Videos verlangsamen den Scroll-Prozess und stechen im Feed hervor. Doch nicht jede Marke muss sofort mit aufwendigen Videoformaten oder Karussells arbeiten. Entscheidend ist, dass Content konsistent und ressourcenschonend erstellt werden kann.

Wer auf einfache Weise mehr Persönlichkeit in die Posts bringen möchte, kann den neuen Emoji Picker von Threads nutzen. Er ermöglicht eine spielerische Gestaltung von Beiträgen – und schafft so mehr Nähe zur Community. Wie du das Feature gezielt für deine Content-Strategie einsetzt, zeigen wir dir in unserem Beitrag zum neuen Emoji Picker.

© Threads via Canva

Checkliste für erfolgreiche Threads Posts

Das beste Timing allein macht noch keinen guten Beitrag. Entscheidend bleiben Relevanz und Qualität des Inhalts. Wer auf Threads wachsen will, sollte vor allem folgende Punkte beachten:

Nische finden und bedienen: Je spezifischer der Themenfokus, desto eher zieht dein Profil die passende Zielgruppe an.

Je spezifischer der Themenfokus, desto eher zieht dein Profil die passende Zielgruppe an. Tags gezielt nutzen: Statt klassischer Hashtags helfen auf Threads thematische Tags, um in relevanten Kreisen sichtbar zu werden.

Statt klassischer Hashtags helfen auf Threads thematische Tags, um in relevanten Kreisen sichtbar zu werden. Interaktion fördern: Fragen stellen, auf Kommentare antworten, Gespräche initiieren – der Algorithmus bevorzugt echten Austausch.

Fragen stellen, auf Kommentare antworten, Gespräche initiieren – der Algorithmus bevorzugt echten Austausch. Aktualität zeigen: Wer auf Trends, News oder Memes reagiert, bleibt relevant und erhöht die Sichtbarkeit.

Wer auf Trends, News oder Memes reagiert, bleibt relevant und erhöht die Sichtbarkeit. Persönlich bleiben: Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und Persönlichkeit kommen auf Threads besonders gut an.

Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und Persönlichkeit kommen auf Threads besonders gut an. Dranbleiben: Kontinuität zahlt sich aus – auch kurze, spontane Beiträge halten den Feed aktiv.

Jede Community auf Threads reagiert unterschiedlich – probiere aus, was für dein Publikum funktioniert. Und vergiss nicht: Inhalte mit Mehrwert schlagen jeden Algorithmus-Hack.

Timing, Format und Interaktion

Erfolgreiche Threads Posts basieren auf drei Faktoren: dem richtigen Zeitpunkt, überzeugenden Formaten und einer aktiven Interaktion mit der Community. Besonders effektiv ist es, früh am Morgen zu posten – idealerweise unter der Woche. Visuelle Inhalte wie Bilder oder kurze Videos erzielen dabei die stärkste Resonanz. Am Freitag ist sieben Uhr morgens der optimale Zeitpunkt für maximale Reichweite; auch acht und neun Uhr zeigen in der Analyse von Buffer ein hohes Engagement-Potenzial.

Die kürzlich vereinfachte Integration von Threads Ads in die Marketing API bietet zudem ideale Voraussetzungen, um die eigene Markenbotschaft gezielt und effizient auszuspielen.

