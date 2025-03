Während Facebook für viele User und Brands weiterhin ein unverzichtbarer Kanal für Social-Aktivitäten, Marketing und Kommunikation ist, verändert sich das Netzwerk hinter den Kulissen – und das nicht unbedingt zum Positiven. Seit Meta in den USA unter Mark Zuckerbergs Führung einen radikalen Kurswechsel in puncto Moderation und Faktenchecks vollzogen hat, wächst die Kritik an der Plattform.

Die Änderungen erfolgen parallel zur erneuten US-Regentschaft von Donald Trump. Gelockerte Inhaltskontrollen und eine verstärkte Integration generativer KI, die auf teils fragwürdige Datenquellen zurückgreift, haben gravierende Folgen für die Verbreitung von Informationen. Kritiker:innen sehen darin eine besorgniserregende Entwicklung, denn Facebook ist längst nicht mehr nur ein soziales Netzwerk – es wird zunehmend zum Spielball wirtschaftlicher und politischer Interessen.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Plattform für viele unverzichtbar. Wer Facebook professionell nutzt, sollte sich daher besonders mit einer Frage beschäftigen: Wann lohnt sich ein Post wirklich?

Wer hingegen lieber einen klaren Schlussstrich ziehen möchte, stößt schnell auf Hürden: Ein kompletter Meta Exit ist kompliziert und erfordert mehrere Schritte. Eine Übersicht über die Löschroutinen für die jeweiligen Meta-Plattformen findest du im Artikel.

Facebook ist mit rund drei Milliarden aktiven Nutzer:innen eine der meistgenutzten Social-Media-Plattformen weltweit. Wer hier auffallen will, braucht eine smarte Strategie. Ein entscheidender Faktor: das richtige Timing.

Die perfekte Posting-Zeit hängt stark von der eigenen Zielgruppe ab. Dennoch liefert eine aktuelle Analyse von Buffer wertvolle Hinweise. Datenwissenschaftler Julian Winternheimer und sein Team haben mehr als eine Million Facebook Posts ausgewertet, um die optimalen Zeitfenster für maximale Engagement-Raten zu identifizieren.

Laut der Analyse von Buffer schneiden frühe Morgenstunden besonders gut ab:

Wer seine Inhalte morgens zwischen fünf und neun Uhr postet, erhöht die Chancen auf mehr Engagement erheblich. Die beste Tageszeit liegt meist vor der Arbeit oder während der ersten Online Check-ins des Tages.

Wer auf das größte Engagement setzt, sollte sich mittwochs auf Facebook austoben.

Laut Buffer hat dieser Tag die höchste Interaktionsrate. Auch Dienstag und Donnerstag performen gut. Das Wochenende hingegen zeigt eine deutlich geringere Engagement Rate:

Interessanterweise sind es Fotos, die auf Facebook die meiste Interaktion erzielen. Sie bekommen 34,7 Prozent mehr Engagement als reine Text-Posts und sogar 43,8 Prozent mehr als Videos.

Das heißt aber nicht, dass Videos irrelevant sind. Sie eignen sich eher für eine größere Reichweite, während Fotos und Bilder gezieltere Interaktionen auslösen. Textbeiträge schneiden ebenfalls nicht schlecht ab, während reine Link Posts am wenigsten Engagement erhalten.

So unerwartet es auch klingen mag, diese Erkenntnis bestätigt die Ergebnisse einer aktuellen Instagram-Analyse. Dabei zeigte sich, dass auf Facebook nicht Instagram Reels, sondern Fotokarussells die höchste Engagement-Rate erzielten.

Jede Zielgruppe ist unterschiedlich. Wer die optimale Posting-Zeit herausfinden will, sollte sich daher Meta Business Suite genauer anschauen:

So kannst du testen, welche Zeiten für deine Community am besten funktionieren.

Die richtige Posting-Zeit kann dir helfen, mehr Reichweite und Interaktion zu erzielen. Doch sie ist nur ein Puzzlestück einer erfolgreichen Social-Media-Strategie. Der wichtigste Faktor bleibt guter Content, der echten Mehrwert bietet. Oder um es mit den Worten von Facebook selbst zu sagen:

Facebook’s goal is to make sure that you see posts from the people, interests, and ideas that you find valuable.