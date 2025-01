Besonders stark sind die Zeiten zwischen 15 und 18 Uhr an Wochentagen. Die beste Zeit für Instagram Posts am Wochenende ist Samstag und Sonntag von 17 bis 18 Uhr.

Die beste Zeit für Instagram Posts, © Buffer

Die optimale Zeit für das Posten von Reels liegt an Wochentagen übrigens zwischen 14 und 17 Uhr.

Auch Instagram-Chef Adam Mosseri hat kürzlich klare Hinweise darüber geliefert, wie oft man posten soll. Er erklärte: Regelmäßiges Posten bringt Reichweite, aber nur, wenn es langfristig machbar ist. Anstatt wahllos Content zu veröffentlichen, sollte man laut Mosseri eine nachhaltige Posting-Strategie entwickeln. Wie oft solltest du posten? Welche Formate performen am besten? Und wann ist der perfekte Zeitpunkt? Das erfährst du in unserem Artikel dazu.

Damit die Daten von Buffer für alle direkt nutzbar sind, hat das Unternehmen eine mathematische Methode angewandt, die die empfohlenen Zeiten unabhängig von der Zeitzone universell anwendbar macht. Das bedeutet, dass keine Umrechnung erforderlich ist – egal, ob man sich in EST (Eastern Standard Time), PST (Pacific Standard Time) oder IST (Indian Standard Time) befindet, die angegebenen Posting-Zeiten gelten überall.

Perfektes Posting Timing: Wochentage rocken, Sonntage floppen

Wer unter der Woche Inhalte auf Instagram teilt, liegt generell richtig. Besonders Montag und Freitag gelten als die besten Tage für hohe Engagement-Raten, während die Performance an den übrigen Wochentagen ähnlich stark ausfällt. Der schwächste Tag für Instagram Posts ist hingegen der Sonntag, da hier die Reichweite im Vergleich am niedrigsten ist.

Der beste Tag für Instagram Posts, © Buffer

Die Daten belegen, dass die Reichweite an Samstagen und Sonntagen abnimmt. Zwar lassen sich in den frühen Abendstunden vereinzelte Spitzenwerte beobachten, doch diese liegen unter den optimalen Posting-Zeiten an Werktagen.

Welche Content-Formate performen am besten?

Neben dem richtigen Zeitpunkt spielt auch das gewählte Content-Format eine entscheidende Rolle. Keine neuen Erkenntnisse, aber fundiert belegt: Laut Buffer sind Instagram Reels das erfolgreichste Format, wenn es um die Reichweite geht. Im Vergleich dazu schneiden Einzelbilder und Karussell-Posts laut der Plattform schlechter ab.

Das beste Content-Format für Instagram Posts, © Buffer

Allerdings gibt es auch eine andere Perspektive: Eine Analyse von Metricool, über die wir von OnlineMarketing.de im Oktober berichtet hatten, zeigt, dass Karussell-Posts in einigen Fällen erfolgreicher sein können als Reels, insbesondere wenn es um das Engagement und die Verweildauer der Nutzer:innen geht.

Der Inhalt, die Zielgruppe und der Kontext spielen somit eine entscheidende Rolle bei der Wahl des passenden Content-Formats. Es lohnt sich also, verschiedene Formate zu testen und die Performance individuell zu analysieren, anstatt sich ausschließlich auf Reels zu verlassen.

Instagram-Posting-Tipps 2025 im Überblick

Timing ist (fast) alles! Die Analyse zeigt: Unter der Woche am Nachmittag bist du auf der sicheren Seite, besonders montags und freitags. Wer am Wochenende postet, sollte den frühen Abend anpeilen. Doch der Sonntag bleibt der schwächste Tag für Engagement.

Reels sind weiterhin das stärkste Format, doch Karussell-Posts haben je nach Zielgruppe und Kontext ihre eigene Magie. Die Lösung? Testen, optimieren, und die eigenen Insights checken. Denn was für eine Brand funktioniert, muss nicht für alle gleich gut sein. Am Ende gilt: Gute Inhalte setzen sich durch – egal zu welcher Uhrzeit.

Apropos guter Content: Ein Content-Kalender kann deine Planung erheblich erleichtern und dafür sorgen, dass dir nie die Ideen ausgehen. Wenn du noch keinen hast, brauchst du nicht lange suchen: Unser kostenloser Content-Kalender 2025 bietet dir genau die Struktur, die du für eine effiziente und kreative Social-Media-Strategie brauchst.

Sichere dir den ultimativen Planungshelfer für deine Social-Media-Strategie. Mit unserem Kalender für 2025 behältst du alle wichtigen Termine und Trends im Blick – von Feiertagen über internationale Kampagnentage bis hin zu kreativen Content-Ideen.

