Emojis sind für viele User ein zentraler Bestandteil ihrer Posts. Auf Threads können sie jetzt noch einfacher integriert werden. Nimm noch mehr Emoji Insights mit.

Vielleicht wird Threads langfristig wirklich zum next big social player, wie es sich Meta vorstellt. Die noch junge Social-Media-Plattform zählt bereits über 350 Millionen monatlich aktive User, liefert Advertisern jetzt weltweit Inventar für Werbung und lässt sogar Video-Ads zu. Auch den Usern bietet die eng mit Instagram verknüpfte Plattform immer neue Funktionen an. Neben der Option, wie auf der Schwesterplattform bis zu fünf relevante Links in der Bio zu integrieren kommt jetzt ein neuer Emoji Picker ins Spiel.

Ganz einfach Emojis auf Threads hinzufügen

Neu in der Web-Version von Threads ist der Emoji Picker, der direkt in den Post Composer integriert ist. Dabei zeigt ein Emoji Icon unmittelbar neben den Icons für Abstimmungen, Standorte, GIFs und Medien die Option an. Beim Klick darauf kannst du populäre Emojis auswählen, die sich im Emoji Tray öffnen.