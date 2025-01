Joint Veture mit US-Fokus im Blick

Die Wiedereinführung von TikTok erfreut die Creator Economy, ist aber bislang nur eine Kompromisslösung. Donald Trump hatte schon im Vorwege des Bannstarts erklärt, eine politische Lösung finden zu wollen. Kürzlich gab er an, TikTok in den USA operieren zu lassen, sofern es ein Joint Venture gebe. Nur dann sei es erlaubt. Demnach strebt der neue US-Präsident weiterhin eine Verbindung des US-Geschäfts von TikTok mit einem US-Unternehmen an, die USA sollen als leitende Instanz darüber stehen – mit einer Gewinnbeteiligung von 50 Prozent, wenn es nach Trump geht. Das geht aus seiner Rede hervor, die CNN im Video teilt.

Womöglich kann Trump eine Fristverlängerung für einen Verkauf erwirken, die sich zum Beispiel auf 60 oder 90 Tage erstrecken kann. Doch was kommt dann. Einige neue Optionen stehen im Raum. Und der TikTok CEO wird bei der Amtseinführung von Trump erwartet, vielleicht auch für ein Gespräch am Rande.

© ByteDance

Wieder am Anfang?

In den kommenden Wochen dürfte TikTok in den Vereinigten Staaten also mehr oder weniger uneingeschränkt wieder operieren. Eventuell dürften mit Trumps Schutz auch die Downloads wieder ermöglicht werden. Dann geht die Verkaufsbesprechung aber wieder von vorn los. ByteDance möchte das US-Geschäft TikToks nicht verkaufen, wird womöglich aber dazu gezwungen sein. Diese Voraussetzungen schuf Donald Trump bereits 2020, in seiner ersten Amtszeit als US-Präsident. Viele, die seinen Einsatz für das Fortbestehen der App derzeit feiern, haben möglicherweise vergessen, dass er selbst maßgeblich daran beteiligt war, TikTok grundsätzlich die Operationsberechtigung in den USA abzusprechen, die mit Bedenken in Bezug auf den Datenschutz der US User zusammenhängt. Eine Datenweitergabe an die chinesische US-Regierung dementiert ByteDance. Zudem werden US-User-Daten längst in den USA verwaltet.

Lenkt ByteDance ein und stimmt einem Verkauf zu, könnte dieser zu einer abgespeckten Version von TikTok in den USA führen. Der in China entwickelte Algorithmus ist dem Konzern heilig, soll auf jeden Fall gehalten werden. Ein Verkauf würde indes viele Interessent:innen locken, doch auch viel Kapital erfordern. So wurde bereits Multimilliardär und X-Eigner Elon Musk erwähnt. Er könnte, vor allem als Trump-Verbündeter, TikTok mit seiner Plattform X verbinden. Diese Verbindung käme einem Joint Venture, wie Trump es erwähnte, besonders nah. Musk erklärte in einem Post auch, er sei immer gegen einen Bann TikToks gewesen, da er die Freedom of Speech nicht einschränken wolle, fordere aber auch, dass China X zulasse. X hat gerade einen Video-Tab, der eine Experience à la TikTok ermöglicht, eingeführt.