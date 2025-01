Eine Kombination der Unternehmen würde die KI-Suche mit Entertainment Content verknüpfen und damit eine für Creator, User und auch Advertiser facettenreiche und interessante Plattform schaffen. Wie diese ohne TikToks Kernalgorithmus aussehen würde und ob solch ein Unterfangen als Joint Venture sowohl rechtlich als auch real-praktikabel umsetzbar ist, bleibt zunächst aber fraglich.

Derweil gilt weiterhin das noch von Joe Biden unterzeichnete Gesetz, das TikTok im Grunde eine Daseinsberechtigung ohne Verkauf an ein US-Unternehmen abspricht. Donald Trumps Zusicherungen liefern dem Unternehmen derzeit einen Aufschub, der auf wackligen Beinen steht. Die Verkaufsbereitschaft von ByteDance ist unterdessen auch noch nicht eindeutig kommuniziert worden. Jüngst äußerte sich die stellvertretende Direktorin der Presseabteilung des Außenministeriums der Volksrepublik China, Mao Ning, erklärte kürzlich auf einer Pressekonferenz:

TikTok has operated in the US for years and been very popular with American users. It has played a positive role in boosting US employment and consumption. We hope the US will earnestly listen to the voice of reason and provide an open, fair, just and non-discriminatory business environment for market entities from all countries. When it comes to actions such as the operation and acquisition of businesses, we believe they should be independently decided by companies in accordance with market principles. If it involves Chinese companies, China’s laws and regulations should be observed.