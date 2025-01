Was bringt der neue Mute Button?

Gerade in Zeiten von Story Overload, in denen einige Accounts täglich eine große Menge an Inhalten posten, wünschen sich viele User mehr Kontrolle darüber, welche Stories sie in ihrem Feed sehen. Gleichzeitig möchten sie in der Regel nicht die Verbindung zu bestimmten Accounts gänzlich verlieren. Der neue dedizierte Mute Button soll Nutzer:innen in diesem Kontext Abhilfe verschaffen.

Das Story Feature bietet Nutzer:innen eine schnelle Möglichkeit, ihr Story-Erlebnis zu personalisieren, ohne drastische Maßnahmen wie das Entfolgen oder Blockieren von Accounts ergreifen zu müssen. Die Funktion ist nicht ganz neu, aber durch den prominenter platzierten Button jetzt einfacher umsetzbar.

Weitere Story Updates und Relevanz des Instagram-Formats

Neben dem Mute Button im Test bietet Instagram seit einiger Zeit einen Collage-Modus, der es Nutzer:innen erlaubt, mehrere Bilder in einer einzigen Story als Collage zu präsentieren. Dieses Feature erweitert die kreativen Möglichkeiten für Creator und könnte die Art und Weise, wie Stories genutzt werden, weiter verändern.

Instagram-Chef Adam Mosseri betont regelmäßig die Bedeutung von Stories für Creator und Brands. Auch wenn Stories selten neue Follower generieren, sind sie ein wichtiges Tool, um die Bindung zu bestehenden Abonnent:innen zu stärken und die Sichtbarkeit zu erhöhen. Durch regelmäßiges Posten von Stories können Nutzer:innen ihr Engagement steigern und ihre Community langfristig aktiv halten. Die neuen Features wie der dedizierte Mute Button und der Collage-Modus bieten dabei zusätzliche Möglichkeiten, Inhalte gezielter und kreativer zu gestalten.