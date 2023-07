Obwohl also Zuckerberg betont hat, dass Freundlichkeit ein Schwerpunkt der App sein soll, stellen rechte User bereits jetzt die Inhaltsmoderation infrage, indem sie Hassreden und Fehlinformationen verbreiten. Fuentes, der seit 2019 auf Instagram gesperrt ist, gab in einem Live Stream am 6. Juli bekannt:

I signed up for it last night. I made a fake Instagram. I got on a fake Thread.

Er ermutigte darüber hinaus seine Follower:

Try and build a big account. I mean, if you get in early, maybe some of you guys can blow up and red pill some people on there.