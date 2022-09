Bislang können Instagram-Nutzer:innen in den DMs nur teilen, ob sie aktuell online sind – nicht aber, womit genau sie gerade ihre Zeit verbringen. Ein neues Feature könnte das bald ändern.

Instagram hat diesen Monat allerlei Updates für die User parat – darunter etwa der brandneue Reposts Tab für Resharing im Feed, welcher im Rahmen eines Tests nun für erste User verfügbar ist. Darüber hinaus hat die Plattform den neuen Leitfaden „How to build effective Reels ads“ gelauncht. Ein weiteres Feature, das aktuell in den Startlöchern steht, betrifft die Instagram DMs: Hier können User möglicherweise bald ihre aktuelle Chat-Aktivität teilen.

Reels im Chat ansehen und andere Aktivitäten teilen

App Researcher Hammod Oh teilt einen Screenshot der neuen Funktion auf Twitter. Auf diesem ist zu sehen, dass User in den Chat-Einstellungen die Option „Share your chat activity“ aktivieren können. Hiermit können Nutzer:innen ihre Chat-Partner:innen wissen lassen, welcher Aktivität sie gerade nachgehen – beispielsweise dem Ansehen von Reels. Konkrete Informationen zum Feature gibt es noch keine. Es ist jedoch anzunehmen, dass sich die Option auf Aktivitäten innerhalb des Chats beschränkt – also etwa das Ansehen eines Reels, welches dem User zuletzt zugesendet wurde.