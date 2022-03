Die Funktion, auf Direct Messages mit Emojis zu reagieren, war bislang nur unter einer bestimmten Bedingung verfügbar. Nun könnte das Feature für alle User ausgerollt werden.

Wer in den Instagram DMs seinen Gefallen an einer Nachricht ausdrücken will, kann diese mit „Gefällt Mir“ in Form eines Herzens markieren. Weitere Emojis konnten bislang nur umständlich über die reguläre Textfunktion ausgewählt und als Nachricht versendet werden. Doch nun testet Instagram ein Feature, das vielen Usern bereits unter anderem von Facebook Posts bekannt sein dürfte: Eine Emoji Bar für Emoji-Reaktionen.

Mit Daumen hoch, lachendem Emoji und mehr auf DMs reagieren

Das Feature, das sich aktuell in der Testphase befindet, wurde von Social-Media-Experte Alessandro Paluzzi entdeckt und auf Twitter geteilt. Dem Screenshot nach zu urteilen könnten User schon bald mit sieben verschiedenen Emojis auf Direct Messages reagieren, darunter das rote Herz, der Daumen nach oben und der lachende Freudentränen-Emoji. Die Funktion erinnert an die Quick Reactions aus der Story, die verfügbaren Emojis unterscheiden sich jedoch zum Teil.