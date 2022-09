Instagram Reposts Tab on profiles?! What’s dis Adam? pic.twitter.com/WayWCJGBfx

Instagrams Reposts Tab: Noch mehr Aufmerksamkeit für Reels?

Einige Twitter User mutmaßen in den Kommentaren zu Navarras Post, dass mithilfe dieser Toolbar-Option aus dem Profil das Reposten von Reels im eigenen Profil vereinfacht werden soll. Somit könnte die Reichweite von Reels durch Reposts im Profil noch erhöht werden, während die Kurzvideos mehr Raum in der Social App einnehmen. Schon im Frühjahr 2022 machten Reels über 20 Prozent der Nutzungszeit auf Instagram aus; inzwischen dürften es deutlich mehr sein. Meta steckt zusehends mehr Ressourcen in die Weiterentwicklung des Formats, veröffentlichte kürzlich auf einen Schlag gar sechs neue Funktionen für Reels auf Facebook und Instagram.

In den Kommentaren zum Reposts Tab ist jedoch auch Kritik an der TikTokisierung Instagrams auszumachen. Zuletzt hatten sich zahlreiche Nutzer:innen – darunter auch Stars wie Kylie Jenner und Kim Kardashian – per Petition gegen die TikTokification von Instagram ausgesprochen. Vor allem der Test eines Full-Screen Feeds für Videos und Fotos à la TikTok hatte für Verärgerung bei manchen Usern gesorgt. Mosseri selbst erklärte, die Plattform müsse einen Schritt zurückgehen, weshalb die TikTokification teilweise zunächst gestoppt wurde.

Dennoch wird Instagram weiterhin stark auf Kurzvideoinhalte setzen und für die Verbreitung derselben diverse Funktionen überarbeiten oder neu einführen. Der Reposts Tab könnte eine davon werden. Ein offizieller Test und ein Roll-out sind jedoch noch nicht angekündigt worden.