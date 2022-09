Die WhatsApp Story, beziehungsweise der Status, kann bei ersten Usern direkt über den Chat-Bereich angesehen werden.

Der Status ist bei WhatsApp, was die Story auf Instagram ist. Nutzer:innen teilen darin Bilder, Videos und Updates, die sie aktuell bewegen oder die schlichtweg Teile ihres Alltags und Lebens widerspiegeln. Dieser Bereich wird in der Messaging App unter dem Reiter „Status“ direkt zwischen den Rubriken „Chats“ und „Anrufe“ angezeigt. Künftig könnten die Status- oder Story Updates aber auch unmittelbar im Chat-Kontext angezeigt werden. Darauf deutet ein Test hin, den App Researcher Hammod Oh entdeckt hat. Demnach taucht der Ring um das Profilbild, der eine neue Story, also ein neues Status-Update anzeigt, direkt in der Anzeige der Chat-Kontakte auf.