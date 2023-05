Die neuen Anzeigenoptionen werden in den kommenden Monaten eingeführt. Im weiteren Text erfährst du mehr über Metas AR und Reels Ads und erhältst spannende Hintergrundinformationen zu den Neuerungen.

Meta gab kürzlich auf der IAB Newfronts bekannt, neue AR-Anzeigenformate für Instagram Reels und Stories einzuführen. Konkret verbessert der Tech-Konzern die interaktiven Reels-Anzeigen, indem es eine größere CTA-Schaltfläche mit zusätzlichen Informationen für Marketer über Facebook und Instagram Reels Ads einführt. Die Schaltfläche enthält ein Anzeigen-Thumbnail, eine Überschrift und zusätzliche Geschäftsdetails wie die Website URL.

Diese neuen Ad Features bieten Marketern und E-Commerce-Unternehmen die Möglichkeit, User mit immersiven Anzeigenformaten auf innovative Weise anzusprechen. Augmented Reality für Reels Ads und Facebook Stories wurde bereits von einigen großen Marken wie wie Sephora, Tiffany & Co. erprobt; in einem frühen Test konnten sie ihren Fans und Interessierten somit bereits immersivere Erlebnisse und AR-Filter anbieten.

Im gleichen Atemzug teilte der Tech-Konzern auch eine Reihe von Leistungserkenntnissen bezüglich der neusten Werbe-Tools, einschließlich verbesserter Advantage+-Kampagnenoptionen, die durch KI unterstützt werden.

Sephora durfte die AR Reels-Anzeigen vor dem Start testen.

Im Rahmen dieses Tests schaltete das Unternehmen eine Anzeige, bei der die User ihren Daumen auf den Bildschirm drücken mussten, um einen „Aura-Vibe“-Filter zu erzeugen. Dieser half ihnen, einen passenden Duft auszuwählen und anschließend einen Kauf zu tätigen. Sephora sagte, dass mehr als die Hälfte der Zielgruppe der Anzeige Gen Z-Nutzer:innen seien. TechCrunch berichtet:

