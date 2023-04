Nachdem TikTok im vergangenen Jahr zunächst die neuen In-App Shops mit ausgewählten Marken in den USA getestet hatte, erweitert das Unternehmen jetzt den Zugriff auf die In-Profile-Produktanzeigeoption. Auserwählte User und Seller wurden kürzlich von TikTok per E-Mail über das neue TikTok Shop Beta-Programm informiert und zu einem ersten Test eingeladen.

TikTok Shop ist eine E-Commerce-Lösung, die entwickelt wurde, um den Umsatz und das Markenwachstum auf TikTok zu steigern. Sie ermöglicht es Usern, Produkte ihrer Lieblings-Creator und -marken im Rahmen einer neuen Social-Erfahrung auf der Trendplattform Nummer eins zu entdecken und zu kaufen. TikTok erklärt in der E-Mail:

TikTok Shop is your one-stop ecommerce solution for driving sales and brand growth on TikTok. With TikTok Shop, users are able to discover and purchase products from their favorite creators and brands in one seamless experience. With 83% of users saying that TikTok plays a role in their purchase decisions, it’s more important than ever to make your brand and products discoverable to the fastest growing community in the world.