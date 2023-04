Meta möchte In-Stream-Käufe effizienter gestalten – und nimmt Veränderungen an Shop Ads auf Instagram und Facebook vor. Jedoch zunächst nur für US Brands.

Laut Meta erzielen Shops mit aktiviertem Checkout in der App eine bessere Leistung bei der Steigerung der Nutzer:innenaktionen. Infolgedessen investiert der Konzern in KI- und Automatisierungs-Tools, die die Kampagnenleistung durch Shop-Anzeigen und die Meta Advantage Suite verbessern können. Wir zeigen dir, welche Änderungen Meta in diesem Jahr konkret vornehmen wird.

Das plant Meta für Shop Ads auf Instagram und Facebook

Meta plant, Shop Ads bei Tausenden von US-Unternehmen einführen, um die In-App Shopping Experience für User zu verbessern

Meta wird die Shop-Anzeigen in das Advantage-Portfolio verschieben, sodass alle Tools zur Anzeigenautomatisierung an einem Ort zu finden sind

Meta möchte es US-Unternehmen einfacher machen, einen Shop mit In-App Checkout einzurichten, damit User einen Kauf auf Facebook oder Instagram mit nur wenigen Fingertipps abschließen können

Meta sieht vor, neue Shop Tools wie Bewertungen und Rezensionen, Käufer:innnen-E-Mail-Opt-ins und dynamische Produktseiten zu launchen, um Unternehmen mehr Möglichkeiten zu bieten, mit Kund:innen in Kontakt zu treten und ihre Produkte zu bewerben

Vonseiten des Konzerns heißt es:

To focus on bringing these Shops ads and checkout tools to more businesses, we will no longer support Shops without checkout in several markets. Businesses in these markets can continue to connect with customers through personalized ads, Reels and business messaging.

Meta fügt an, dass Einzelhändler:innen in allen Märkten, die kein integriertes Einkaufserlebnis hinzufügen, ab dem 10. August 2023 keinen Shop mehr auf ihrer Facebook- oder Instagram-Seite hosten oder Produktkennzeichnungen in Posts verwenden können.

Shop mit In-App Checkout für US-Unternehmen auf Meta-Plattformen

Das verbesserte Shopping-Erlebnis hat sich als effektiver erwiesen als der Click-to-Website-Ansatz. Daher macht Meta ihn jetzt zu einem Fokus-Feature für Einzelhändler:innen auf den Plattformen. Meta erklärt:

In the US, we will focus on helping businesses add checkout to their Shop. To ease the transition, we will continue to support Shops that link to a website until April 24, 2024. In select markets where we see a future opportunity to introduce checkout, we’ll continue to support Shops that link to a website to make the transition as easy as possible.

Der Konzern möchte also schlichtweg In-Stream Shopping Tools mit einer Reihe neuer Funktionen aktualisieren und Shop-Anzeigen in automatisierte Lösungen integrieren. Meta wird es somit mehr Unternehmen ermöglichen, Shop-Anzeigen zu nutzen, während es der Konzern zudem US-Unternehmen erleichtern möchte, einen Shop mit In-App Checkout einzurichten, „damit die Leute einen Kauf auf Facebook oder Instagram mit nur wenigen Fingertipps abschließen können“, so Meta.

Erfolgschancen des In-App-Shopping-Vorstoßes von Meta

Das Update ist besonders interessant, wenn man den unterschiedlichen Erfolg von Meta beim In-Stream Shopping berücksichtigt. Erst im Januar entfernte Instagram den Shop Tab aus der App. Zudem cancelte Meta die eigenen Bemühungen zur Integration von Live Shopping sowohl auf Facebook als auch auf Instagram im März.

Am 16. März sind Live Shopping Streams auf Instagram erstmal passé. Stattdessen möchte die Plattform Usern mithilfe von Ads dabei helfen, für sie spannende Brands zu entdecken.

Es hat den Anschein, dass sich die In-App-Shopping-Elemente von Meta insgesamt nicht durchgesetzt haben, doch mit dem neuen Update möchte Meta die Möglichkeiten von App Shopping nochmal ausloten. Wie erfolgreich der Konzern sein wird, bleibt abzuwarten. Vor diesem Hintergrund ist es außerdem spannend zu erwähnen, dass sich auch TikTok erneut auf In-Stream Shopping fokussiert.

TikTok lud ausgewählte Brands und Creator jüngst dazu ein, sich als Erste für den TikTok Shop anzumelden und das Programm in der Betaversion zu testen.