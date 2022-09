New! Instagram lets you add 'Topic' tags to Reels h/t @TSbyJacki pic.twitter.com/TVqdmH5bNa

Weitere neue Features: Add Yours Sticker und automatisch erstellte Reels

Noch scheint das neue Feature nicht umfassend ausgerollt zu sein – zumindest nicht für User in Deutschland. Doch die Topic Tags sind lange nicht die einzige neue Funktion für Instagrams Kurzvideoformat. Erst kürzlich brachte die Plattform sechs neue Features für Reels auf Facebook und Instagram heraus. So können User beider Plattformen nun nicht mehr nur in der Story, sondern auch in Reels den „Add Yours“ Sticker verwenden. Auf Facebook ist es Nutzer:innen nun außerdem möglich, archivierte Stories in Reels Clips umzuwandeln.