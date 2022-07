Im Rahmen eines Tests wurde vor wenigen Wochen jeder Video-Post auf Instagram als Reel veröffentlicht. Die Plattform bestätigte daraufhin, dass es auf der Plattform künftig nur noch ein Videoformat geben soll: Reels. Mosseri erklärt nun, dass alle Videos mit einer Länge von weniger als 15 Minuten als Reel gepostet werden. Im Zuge dessen führt die Plattform den Reels Tab mit dem Video-Tab im Profil zusammen.

Instagrams Remix-Funktion ermöglicht Side-by-Side-Reactions in Reels – ähnlich wie das Duet Feature auf TikTok. Nun hat Instagram-Chef Mosseri einige Updates für die Funktion angekündigt. So können User einen Remix nicht mehr nur aus Videos, sondern auch aus beliebigen öffentlichen Fotos erstellen. Wer nicht möchte, dass die eigenen Fotos für die Remix-Videos verwendet werden, muss die Freigabe in den Einstellungen ausschalten.

Viele User dürfte darüber hinaus die Möglichkeit freuen, ihr Reaktionsvideo künftig nicht nur neben dem Original und damit gleichzeitig, sondern auch nach diesem zeigen zu können. Außerdem bringt die Plattform eine Reihe neuer Formate für die Remix-Funktion heraus, darunter Green Screen und Picture-in-Picture.

Seit einigen Monaten arbeitet die Plattform an einer Template-Funktion für Reels, mit welcher User mithilfe von Vorlagen einfacher Videos erstellen können. Nun scheint das Feature endlich in den Startlöchern zu stehen. Mosseri erklärt:

[…] You can quickly and easily make a reel that’s yours with your content, using a format or a structure that someone else might have done that maybe inspires you or speaks to you.