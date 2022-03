Ab sofort können Twitter-Nutzer:innen in Deutschland nicht mehr nur anderen Usern und Creatorn, sondern ganzen Themenbereichen folgen. Dieses Feature soll es den Nutzer:innen noch leichter machen, für sie relevante und interessante Inhalte und Accounts sowie Gleichgesinnte zu finden.

Im Zuge der Einführung des Features in Deutschland werden die Themen auf jene Interessen zugeschnitten, die für die deutsche Zielgruppe relevant sind. Die Themen sind in verschiedene Kategorien, darunter News, Sport, Wissenschaft, Unterhaltung, Essen und Reisen, unterteilt. Die untergeordneten Themenbereiche sind ebenfalls vielfältig und umfassen beispielsweise die Themen Fußball, Kryptowährung, Camping und Veganismus.

Voraussetzung für die Nutzung des Features und die Anzeige der für Deutschland relevanten Themen ist, dass auf dem iOS- oder Android-Gerät der User Deutsch als Standardsprache ausgewählt ist. Doch auch für andere Sprachen, unter anderem Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch, ist die Funktion bereits verfügbar.

Bereits 2019 arbeitete Twitter erstmalig an der Option, konkreten Themen zu folgen. Zu diesem Zeitpunkt war die Funktion jedoch testweise auf Android-Geräte und den Themenbereich Sport begrenzt. Die nun umfassende Einführung des Features ist laut Jolanta Baboulidis, Country Director von Twitter in Deutschland, Teil der Bestrebungen der Plattform, die Twitter-Erfahrung zu personalisieren:

“Die Konversationen auf Twitter sind vielfältig, spannend und einzigartig. Alles, was in der Welt passiert, passiert auch auf Twitter. Mit dem Themen-Feature erleichtern wir es unseren Nutzer*innen in Deutschland nun, die für sie relevanten Themen und Menschen, die ihre Interessen teilen, in der Fülle an Unterhaltungen einfacher zu finden. Neben weiteren Features wie Communities, Super Follows und Twitter Blue, die wir im vergangenen Jahr eingeführt haben, hilft Themen uns, die Twitter Erfahrung immer weiter zu verbessern und persönlicher zu gestalten.”