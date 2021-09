Gute Nachrichten für alle Business Owner: Instagram experimentiert nun offiziell mit einem neuen Map Search Feature. Dabei geht die Social-Plattform mit der Funktion in Australien und Neuseeland als erstes in die Testphase. Mit dem neuen Karten-Feature können Nutzer:innen innerhalb der App gelistete Unternehmen sowie öffentlich einsehbare Posts zu der Location finden. Auch können Restaurants, Geschäfte oder andere Shopping-Optionen via Hashtag gefunden werden. Das heißt, gibt ein User #Takeaway bei Map Search ein, wird angezeigt, wo Produkte zum Mitnehmen in der Nähe erhältlich sind.

Das neue Feature kann über ein Icon neben der Search Bar im Discover Tab aufgerufen werden. Dass dies nicht nur für private Nutzer:innen sehr praktisch sein kann, liegt auf der Hand. Ein australischer Business-Betreiber erklärt gegenüber dem Online-Magazin Mumbrella:

We’re excited about the launch of Map Search. Instagram is such a big platform that despite being a Redfern local of more than three years, we have some neighbours that are only just discovering us now. Map Search could also be a helpful tool to someone who just moved into a new neighbourhood for discovering cafes and restaurants around them.