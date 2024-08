Auf YouTube könntest du bald eine ganz neue Art der Content-Entdeckung erleben. Denn die Videoplattform testet derzeit eine Auflockerung der Anzeigeoptionen für verschiedene Inhalte. Aus dem Dokument zu aktuellen Features und Experimenten geht hervor, dass einige Testnutzer:innen deutliche Veränderungen der Watch Page und des Shorts-Bereichs erwartet.

Laut YouTube können im Test verschiedene Formate im Shorts-Bereich auftauchen, also auch Longform-Videos. Aktuell ist das Kurzvideoformat noch deutlich von anderen Videoinhalten abgegrenzt. Denn im Grunde sind die Algorithmen für beide Bereiche different, die Nutzungsweise ebenfalls. Todd Sherman, Shorts Product Lead bei YouTube, erklärte 2023:

For example, on long form, a lot of the times people are choosing which video by tapping on it on their phone, or clicking on it on the web, and that choice is something that drives a lot of engagement. On short form, people are swiping through a feed, and discovering things as they go. That’s one important difference. And that leads us to need to measure in different ways.