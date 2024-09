Der Videofokus auf LinkedIn nimmt zu, doch auch das in den sozialen Medien populäre Karussellformat wird gefördert.

Wird LinkedIn einem sozialen Medium immer ähnlicher? Das Business-Netzwerk hat vor wenigen Monaten einen Video-Feed à la TikTok eingeführt und zeigt Usern in der App längst auch im Bereich „Videos für Sie“ direkt im Mobile Feed Clips an. Damit erinnert LinkedIn bereits an Plattformen wie TikTok und Instagram. Letzterer (und Threads) eifert das Netzwerk jetzt in Bezug auf die Karussell-Posts nach.

Fotokarusselle sind populär – auch auf LinkedIn

Während User auf LinkedIn in Posts bereits diverse Bilder nebeneinanderstellen können, mit hochgeladenen PDFs sogar mit Umblätterfunktion wie bei den populären Karussellen, finden sich Fotokarusselle jetzt auch direkt im Video-Feed. Davon berichtet der App Researcher Radu Oncescu. Da Oncescu in Rumänien sitzt, also in der EU, dürfte die Funktion auch für User in Deutschland zeitnah zu sehen sein.