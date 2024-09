Laut Instagram soll die Funktion Creatorn zeigen, wie ihre Medien zusammengestellt als Video oder in einem regulären Carousel Post aussehen würden. Beide Formate, so die Plattform, können nach der Veröffentlichung anderen Usern auf Instagram empfohlen werden. Zwar ist es bereits möglich, verschiedene Medien in einem Reel zu teilen, dennoch dürfte die Neuerung Creatorn dabei helfen, das beste Format für ihren Content zu finden und diesen wahlweise als Karussell oder Video zu veröffentlichen. Aktuell ist die Funktion noch nicht für alle User freigeschaltet; eine offizielle Ankündigung durch Instagram steht bislang ebenfalls aus.

Der neue Carousel Mode ist nicht die einzige Neuerung, an der Instagram für den Reels-Bereich arbeitet. So können seit Kurzem mehr Creator auf Instagram ihre Reels testweise an User ausspielen, die ihnen nicht folgen. Im Feed der eigenen Follower sowie im Profil erscheinen die sogenannten Trial Reels zunächst nicht. Bei guter Performance des Reels kann dieses entweder manuell oder nach 72 Stunden automatisch mit den Followern geteilt werden. Besonders spannend ist zudem eine neue Funktion, die es Creatorn ermöglicht, Reels aus Feed Posts zu erstellen.