Business Creator auf LinkedIn erhalten jetzt Zugriff auf detaillierte Performance-Daten ihrer Beiträge – und zwar direkt in Social Media Tools wie Buffer oder Hootsuite über die neue Post Analytics API für Einzelprofile. Die Schnittstelle liefert Insights zu Reichweite, Reaktionen und Video-Views.

Wer regelmäßig Inhalte auf LinkedIn veröffentlicht, hatte bislang nur eingeschränkte Möglichkeiten, die Performance seiner Beiträge systematisch zu analysieren. Detaillierte Metriken über eine Schnittstelle waren bisher vor allem Unternehmensseiten vorbehalten. Mit der neuen Post Analytics API macht LinkedIn diese Funktionen nun auch für persönliche Profile zugänglich: Creator und Berufstätige können ihre Beitragskennzahlen erstmals direkt in gängigen Social Media Management Tools wie Buffer oder Hootsuite abrufen und auswerten.

LinkedIn positioniert sich mit dieser Neuerung zunehmend als Plattform für professionelles Content Management und trägt der wachsenden Bedeutung individueller Sichtbarkeit und Thought Leadership im beruflichen Kontext Rechnung.

Insights dort, wo du ohnehin arbeitest

Wie Gyanda Sachdeva, Vice President of Product Management bei LinkedIn, in einem aktuellen Beitrag mitteilt, richtet sich das neue Feature an alle, die regelmäßig Inhalte veröffentlichen – ganz gleich, ob sie das direkt auf LinkedIn tun oder über Tools wie Buffer, Hootsuite, Sprinklr, Zoho oder Later. Diese Tools zählen zum Launch bereits zu den offiziellen API-Partner:innen. Weitere Integrationen sollen folgen.