Auch für Marketer hat die Plattform diverse Videofunktionen in petto. Neu sind zum Beispiel First Impression Ads, Reserved Ads als erste Anzeige im Feed sowie erweiterte CTV Ads. Henrik Ihlo, Director LinkedIn Marketing Solutions DACH, betont uns gegenüber die Relevanz des „Video-First Mindsets“, das für Erfolg in der Aufmerksamkeitsökonomie der Plattform mit über 1,2 Milliarden Usern stetig an Gewicht gewinnt.