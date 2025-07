Zu dieser Erkenntnis führt auch eine Metricool-Analyse von mehr als 577.000 LinkedIn-Beiträgen, die auf knapp 48.000 Unternehmensseiten innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren veröffentlicht wurden. In unserem dedizierten Beitrag haben wir die Analyse näher beleuchtet.

© Metricool

Derweil liefert die Microsoft-Tochter den Nutzer:innen immer neue Tools, Features und Plattformbereiche, die das digitale Erlebnis rund um Business-Themen und darüber hinaus erweitern. So wurde jüngst beispielsweise die Nebeneinanderreihung von For You, Following und News Feed ähnlich wie auf TikTok getestet. Außerdem können User, die Artikel und Newsletter auf LinkedIn schreiben, neuerdings ein Video als Cover Visual dafür benutzen. Das kann dann so aussehen, wie bei meinem Newsletter-Test.

In unserem Beitrag zum Thema erfährst du, wie auch du diese Funktion nutzt.