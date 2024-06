Lead Tool zur In-App-Verwaltung von Kampagnen-Leads

Das neue Tool, das sowohl dem App Researcher Jonah Manzano als auch dem App Researcher Radu Oncescu anders als uns bereits zur Verfügung steht, soll für Business und Creator Accounts nutzbar sein. Es findet sich im Bereich der Tools (unter Einstellungen und Privatsphäre) und ermöglicht, einzelne Leads ähnlich wie Nachrichten als Element anzulegen. So können beispielsweise Leads als ungelesen in einem Lead-Eingang vermerkt werden. Instagram informiert in diesem Bereich darüber, dass die Leads, die über Kampagnen auf der Plattform generiert wurden, für 90 Tage sichtbar sind.

Die User sehen in der Übersicht, an welchem Tag der Lead eingegangen ist. Zudem können in den Lead-Details etwaige Kontaktinformationen und Anfragedetails dokumentiert werden, sofern die Lead-Kontakte solche angeben. Des Weiteren können die User den Leads noch eine „Stage“ zuweisen. Dabei stehen die Einordnungsoptionen „Not contacted“, „Contacted“, „Converted“ und „Not interested“ zur Auswahl.