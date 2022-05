TikTok added a Lead Generation feature in-app for business users pic.twitter.com/ei0TcLTCM2

Der Social-Media-Experte Matt Navarra teilte „Get Leads“ auf Twitter. Der Screenshot zeigt, dass das Business Feature neue Möglichkeiten bietet, wertvolle Leads zu sammeln und mit potenziellen Kund:innen in Kontakt zu treten – direkt in der App. Auch das Verwalten der Kontakte ist mit der Lead-Funktion einfacher: So sind die gesammelten Leads künftig nachvollziehbarer und können durch Notizen näher beschrieben oder mit wichtigen Informationen für beispielsweise gemeinsame Projekte versehen werden.

Tenor und Alto ergänzen TikToks Text-to-Speech-Stimmen

Zudem launcht die ByteDance App neue Text-to-Speech-Sprachoptionen. Diese Technologie hat das Unternehmen als eine der wenigen Social-Media-Plattformen oder auch Entertainment-Plattformen, wie TikTok sich selbst versteht, als native Funktion etabliert. Die App bietet bereits diverse Optionen und eine Vielzahl an Stimmen – jetzt fügt das Unternehmen Tenor und Alto hinzu. Das geht aus einem Tweet von Jonah Manzano hervor.