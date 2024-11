Auf Instagram können erste User Videobotschaften von bis zu einer Minute Länge verschicken. So sollen in Echtzeit Emotionen transportiert werden. Die Videointegration auf der Plattform nimmt indes seinen Lauf.

Video ist auf Instagram zu einem so wichtigen Format avanciert, dass es inzwischen sogar die unmittelbare Kommunikation verändert. Reels machen auf der Plattform bereits rund 50 Prozent der Nutzungszeit aus und die Tatsache, dass Views seit kurzem die Metrik für alles sind, spricht für die Relevanz von Bewegtbildformaten. Nachdem Instagram Ende 2023 User schon Videos in Notes integrieren ließ und vor einigen Monaten auch Notes zu Reels und Posts hinzuzufügen erlaubte, hat die Plattform jetzt einen Test mit einer Funktion zum Aufnehmen und Verschicken von kurzen Videos gestartet.

Video-Notes auf Instagram als Hinweis auf das Nutzungsverhalten

Da immer mehr User vielfach Kurzvideo-Content rezipieren, in diesem Kontext auch suchen sowie die Inhalte vielfach teilen, überraschen neue Funktionen mit starkem Fokus auf kurze Videos auf Instagram keineswegs. Immerhin haben Reels die mit Abstand größte Reichweite auf Instagram vorzuweisen. Jetzt überrascht die Plattform mit einem Feature-Experiment, das sich auf die Kommunikation zwischen den Usern bezieht. Laut App Researcher Faslu können einige Nutzer:innen jetzt Video-Notes aufnehmen und direkt versenden. Diese können bis zu 60 Sekunden lang sein und quasi in Echtzeit Inhalte als Videobotschaft transportieren. Damit könnten Creator womöglich auch authentischere Botschaften kreieren. Per Swipe-up-Funktion soll dieses Feature aktiviert werden können.