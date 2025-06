Wir selbst konnten das Feature bislang noch nicht testen – es scheint schrittweise und regionenabhängig ausgerollt zu werden.

Mehr Kontrolle über das eigene Profil – visuell und strategisch

Dass Instagram der Profilgestaltung aktuell so viel Raum gibt, ist kein Zufall. Die Plattform entwickelt sich zunehmend zu einem kuratierten Schaufenster für Creator – mit mehr Kontrolle über Inhalte, visuelle Anordnung und das gesamte Erscheinungsbild. Besonders spannend: Instagram-Chef Adam Mosseri kündigte bereits im Januar 2025 eine Funktion an, mit der sich das gesamte Profil individuell neu strukturieren lässt – etwa durch den Wechsel vom quadratischen zum 3:4-Format oder durch das freie Verschieben einzelner Posts im Grid. Er sagte Anfang des Jahres:

We’re building a tool so you can re-order your entire grid and make it whatever you want.

Diese Umstellungen sollen jetzt schrittweise ausgerollt werden. Das Profil wird im Kontext dieser Entwicklungen nicht länger als statisches Archiv verstanden – sondern als strategisch gestaltbare Bühne für digitale Identitäten. Parallel zur neuen Sortierfunktion verändert sich auch die Darstellung im Grid: Statt des gewohnten quadratischen Formats zeigt Instagram Beiträge künftig standardmäßig im Verhältnis 3:4 an. Der Hintergrund: Die meisten Fotos und Videos werden ohnehin vertikal aufgenommen – entsprechend sollen sie im Profil auch besser zur Geltung kommen. Mosseri erklärt:

Most photos and videos that are uploaded to Instagram at this point are vertical […].

Ein strategisches Update für visuelle Markenführung

Mit Edit Grid führt Instagram ein Feature ein, das weit über reine Designspielerei hinausgeht. Für Creator, die auf eine konsistente Außendarstellung und gezieltes Storytelling setzen, bietet die neue Funktion erstmals die Möglichkeit, ihr Profil kuratiert zu strukturieren.

Das Tool wird derzeit schrittweise ausgerollt. Nutzer:innen, die bereits Zugriff haben, finden den Menüpunkt Edit Grid in den Profileinstellungen. Dort lassen sich Beiträge per Drag-and-Drop intuitiv verschieben und in einer Vorschau prüfen.

Mit dem Edit Tool stellt Instagram das eigene Profil stärker in den Mittelpunkt – nicht nur als visuelles Archiv, sondern als strategische Bühne für Inhalte. Die Plattform reagiert damit auf den gestiegenen Anspruch vieler Creator, ihre digitale Präsenz individuell, professionell und markengerecht zu gestalten.