Wer auf Instagram ein Problem damit hat, dass das ideale Bild einfach von der Formatgröße her nicht in die Story passt, bekommt jetzt Hilfe vom Image Expander.

Metas populäre Tochterplattform Instagram ist dafür bekannt, immer wieder neue Features für die Creator bereitzustellen. Auch für den Fokus auf visuelle Inhalte ist Instagram bekannt, wurde die Plattform lange Zeit doch als Foto-App bezeichnet. Während Instagrams Team den unveränderten Upload von 3:4-Bildern für Postings ermöglicht und das Visual-first-Format der Stories mit neuen Funktionen wie AI Rewrite für optimierte Textelemente versieht, liefert es ebenso eine neue Funktion zur Visual-Optimierung direkt in der Story-Produktion: Image Expand. Allerdings gibt es bei dem Feature noch einen Haken.

Instagram Image Expand: Zu kleine Bilder sollen kein Problem mehr in Stories sein

Wer unter den Creatorn auf Instagram kennt es nicht: Man möchte ein Bild in der Story verwenden, setzt es bereits ein und erkennt, dass es einfach nicht große genug für das Format ist – oder nicht recht ins 9:16-Format passen will. Zwar gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, um das Visual dennoch zu integrieren. Dazu gehört das Entfernen des Hintergrunds und die Integration in einem passenden 9:16-Umfeld, die Einbettung in ein Mockup oder die Kombination mit anderen Bildern, etwa in einer Collage. Auch die Bearbeitung mit einem KI-Dienst wäre möglich, um das Bild zu erweitern. Doch wenn User einfach nur das Bild als Story Visual posten möchten, ohne weiteren Aufwand zu betreiben, gibt es ein Problem.

Dieses möchte Instagram mit dem neuen Feature Image Expand beheben. Mithilfe der Meta AI wird ein unpassendes Bild, zum Beispiel ein quadratisches, derart erweitert, dass es in die 9:16 Story passt. Wie das aussieht, zeigt der offizielle Instagram Account auf Threads.