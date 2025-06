Creator aufgepasst: Wer einen Broadcast Channel auf Instagram erstellen will, braucht keine 10.000 Follower mehr. Wir verraten dir, welche Bedingung erfüllt sein muss.

Reels und Stories – diese beiden Formate gehören zu den beliebtesten auf Instagram. Während erste Creator mithilfe der Rewrite-Funktion von Meta AI Texte in ihrer Story optimieren können, hat Instagram für den werblichen Kontext in Reels ein Jump to highlights Feature in petto. Dieses bietet Usern die Option, direkt zum Kern der Werbebotschaft und zu weiterführenden CTAs wie „Profil besuchen“, „Mehr dazu“ und dergleichen zu gelangen.

© Meta via Canva

Die seit Juni 2023 weltweit verfügbaren Broadcast Channels können in Sachen Nutzungsfrequenz zwar noch nicht mit jener bereits etablierter Formate mithalten, erfreuen sich aber dennoch wachsender Beliebtheit: Mittlerweile werden mehr als 1,5 Milliarden Channel-Nachrichten pro Monat abgeschickt. Nachdem Instagram die Channels kürzlich mit Features wie Replies, Prompts und Insights aufgerüstet sowie ein Alternativformat getestet hat, gibt es nun eine Neuerung für die Broadcast Channels, von der insbesondere kleine Accounts profitieren.

Einstiegshürde gesenkt: Nur noch 3.000 Follower nötig

Wie der Social-Media-Experte Ahmed Ghanem auf Threads mitteilt, könnte es Instagram künftig auch Usern mit mehr als 3.000 Followern ermöglichen, einen eigenen Broadcast Channel zu erstellen. Bislang lag die Einstiegshürde bei 10.000 Followern. Noch ist die Option nicht für alle User mit einer niedrigeren Follower-Zahl verfügbar – sollte die Änderung umfassend umgesetzt werden, dürfte das Format an Popularität gewinnen. Schließlich profitieren gerade kleine Creator davon, möglichst viele Formate auf Instagram zu bespielen.