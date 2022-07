Sounds sind ein wichtiges Element für einige Social-Plattformen. Und da Avatare für Meta einen hohen Stellenwert haben, testet Instagram jetzt die Kombination beider Features.

Avatare sind zu einem elementaren Feature in allen Meta Apps avanciert. Ob nun bei WhatsApp, wo du bald in Video-Chats mit einem Avatar auftreten kannst, oder in den Instagram Stories. Meta CEO Mark Zuckerberg verkündete sogar vor kurzem in einem Live-Video, dass in dem geplanten Avatar Store auch digitale Designer Fashion von Balenciaga und Co. für Avatare erworben werden kann. Und die Weiterentwicklung der virtuellen Stellvertreter:innen nimmt anscheinend kein Ende. Genauso wenig wie die Integration von Musik in der Social App.

Denn jetzt sollen Instagram User sogar Avatare mit Musik innerhalb der Social App nutzen können. Das twitterte Reverse Engineer und Social Media Experte Alessandro Paluzzi.