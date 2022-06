Bald könntest du im Video-Chat über WhatsApp mit Freund:innen, Familie oder Kolleg:innen mit einem Avatar auftreten, statt dich selbst zu zeigen. Damit nimmt die Avatar-Entwicklung in sozialen Medien weiter an Fahrt auf.

Der Video-Call beginnt und schon bist du zu sehen. Wenn du via WhatsApp einen Videoanruf startest und deine Kamera nicht ausstellst, kann dich dein Gegenüber oder die teilnehmende Gruppe direkt auf ihrem Screen sehen. Doch künftig könnte an deiner Stelle auch ein Avatar auftreten. Die Messaging App testet derzeit die Option für einen Switch zum Avatar. Dafür arbeitet das Unternehmen auch an einer eigenen Memoji-Variante, die in diesen Calls zum Leben erweckt werden könnte.

Avatare auf WhatsApp, Instagram, TikTok und Co.

Mit der fortschreitenden Entwicklung des Metaverse samt seinen immensen Potentialen geht auch eine Fokussierung auf erweiterte Avatar-Funktionen in den sozialen Medien einher. Erst vor kurzem hat TikTok eigene Avatare eingeführt. Diese erinnern an Snapchats Bitmojis und können im Effekte-Bereich der TikTok App von Usern erstellt werden. Auch Meta arbeitet an der Integration von Avataren in vielen digitalen Kontexten. Einerseits experimentiert Instagram mit der Option, in Stories mit Avataren zu interagieren, etwa in Form von Reactions.